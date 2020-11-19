Беларусь объявила администраторов "НЕХТА" террористами

Беларусь внесла основателя телеграмм-канала "НЕХТА" Степана Путило и бывшего заместителя главного редактора Романа Протасевича в список террористов. Ранее их деятельность назвали якобы экстремистской.

Об этом свидетельствует список на сайте Комитета государственной безопасной Беларуси.

В частности, в обновленном списке организаций и лиц, причастных к террористической деятельности, Путило и Протасевич значатся под номерами 725 и 726.

Отметим, в ноябре Следственный комитет Беларуси открыл на них уголовное дело якобы за умышленное разжигание социальной розни в отношении представителей власти и силовых органов.

Напомним, 16 ноября официальный Минск потребовал от Польши экстрадиции Путило и Протасевича "в кратчайшие сроки, учитывая особую общественную опасность их преступной деятельности".

Они находятся в межгосударственном розыске. В Беларуси им грозит от 5 до 12 лет лишения свободы.

В августе на Путило открыли уголовное дело якобы за организацию массовых беспорядков. Телеграмм-канал "НЕХТА" широко освещает протесты в Беларуси и фактически выступает координатором акций против режима Александра Лукашенко.