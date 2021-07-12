Білорусь звинуватила Захід у спробах зробити з країни "другу Україну"

Влада Білорусі звинуватила Захід у спробах перетворити країну на "другу Україну". А потім нібито перенести цей досвід на Росію.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на інтерв'ю голови МЗС Білорусі Володимира Макея для телеканалу Russia Today .

За його словами, "Росія сьогодні перетворюється на наших очах у таку потужну світову державу".

"Я думаю, що мета полягала в тому - я маю на увазі мета тих, хто організовував відповідні дії в Білорусі - полягала в тому, щоб створити тут другу Україну. Тому було набагато спекотніше і набагато гарячіше", - заявив він.

Макей вважає, що Росія "фактично вже є рівним геополітичним гравцем і багато в чому диктує правила поведінки на міжнародній арені".

"Це неприйнятно абсолютно для них (Заходу, - ред.). І тому основною метою, я в цьому глибоко переконаний, є Росія. І всі події, які відбувалися в Білорусі, є наслідком ось цього геополітичного зіткнення. Ми просто опинилися на цьому розломі, скажімо так, в невідповідний час", - заявив міністр.