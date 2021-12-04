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Беларусь обвинила Украину в нарушении границы вертолетами во время учений

Автор: Дмитрий Кузнецов

Беларусь обвинила Украину в нарушении границы, которое якобы произошло во время учений. Белорусские пограничники утверждают, что украинский вертолет залетел в воздушное пространство страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Белта".

О нарушении границы Беларуси со стороны Украины сообщило издание "Белта" со ссылкой на Государственный пограничный комитет. Там утверждают, что во время учений украинские пилоты нарушили воздушное пространство страны.

Отмечается, что сегодня, 4 декабря, около 12:00 в районе пункта пропуска "Новая Рудня" белорусские пограничники зафиксировали нарушение воздушного пространства. По их данным, украинский вертолет Ми-8 якобы пересек границу и на один километр залетел на территорию Беларуси.

В комментарии РБК-Украина спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко сообщил, что у украинских пограничников пока нет информации об этом возможном инциденте нарушения границы.

Напомним, 1 декабря в соцсетях появилось видео с якобы "расстрелом нелегальных мигрантов" на украинской границе. В Госпогранслужбе назвали это очередным фейком.

Отметим, ранее в сети появилось фейковое видео с "задержанием" в Чернобыле нелегалов из Беларуси.

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Государственная пограничная службаБеларусь