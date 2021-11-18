В сети распространили видео с "задержанием" в Чернобыле нелегалов из Беларуси. Полиция назвала фейком
Фото: в полиции назвали фейком информацию о "задержании" в Чернобыле группы нелегалов из Беларуси (GettyImages)
В сети распространили видео с "задержанием" в Чернобыле группы пакистанских и афганистанских нелегалов, которые якобы пересекли границу с территории Беларуси. В полиции опровергают эту информацию.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу полиции.
"Полиция Киевской области опровергает информацию о пересечении государственной границы нелегальными мигрантами", - говорится в сообщении.
Полицейские выявили публикацию о том, что в зоне отчуждения задержали группу нелегальных мигрантов, которые пересекли границу с территории Беларуси.
"Указанная информация не соответствует действительности. Никаких задержаний мигрантов, попавших в Чернобыльскую зону не было", - говорится в заявлении.