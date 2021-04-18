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Білорусь знову звинуватила країни Заходу у "нарощуванні військ" біля кордону

Новость на русском → Мінськ, Неділя 18 квітня 2021 15:49
Білорусь знову звинуватила країни Заходу у "нарощуванні військ" біля кордону Фото: Білорусь знову заявляє про загрозу з Заходу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

У Раді безпеки Білорусі знову заявили про "нарощування військової присутності" іноземного контингенту поблизу білоруського кордону. З такою заявою виступив заступник держсекретаря Радбезу Білорусі Володимир Арчаков.

Про це йшлося в ефірі білоруського державного каналу "Білорусь 1".

"Військова присутність, в тому числі й міжнародних іноземних контингентів, постійно нарощується. Будівництво об'єктів інфраструктури не припиняється. Кількість військових навчань тільки збільшується" - сказав Арчаков.

Представник Радбезу Білорусі додав, що минулого року в Польщі, Литві та Латвії провели понад 70 військових навчань, а з початку 2021 року в цих країнах провели ще 30 навчань. Це викликає занепокоєння в керівництва Білорусі.

"Тобто, якщо навіть уявити, що кожні конкретні навчання тривали хоча б тиждень, хоча, звісно, насправді довше, то виходить, що буквально цілу добу, кожен день абсолютно, без перерви, біля наших кордонів іноземні війська відточують свою майстерність", - заявив він.

Зазначимо, звинувачення західних країн у нарощенні військової присутності чи намірах здійснити агресію проти Білорусі стали звичним явищем у заявах офіційного Мінська. Відносини між Білоруссю та сусідами загострилися після останніх виборів, які не були визнані країнам ЄС.

Нагадаємо, у серпні минулого року Олександр Лукашенко звинувачував НАТО у нібито нарощуванні військової присутності біля Білорусі. Однак в Північноатлантичному альянсі ці звинувачення заперечили.

А цього тижня Білорусь звинуватила Польщу у нібито порушенні повітряного простору. Однак у польському Міноборони заявили, що в період, про який каже Мінськ, літаки поблизу білоруського кордону не літали.

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