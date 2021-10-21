Беларусь наращивает мощности по экспорту "бензиновых" растворителей в Украину

Отмечается, что новый поставщик в сентябре отправил первые 200 тонн новой продукции в адрес компании "Катма Групп", выступающей эксклюзивным поставщиком нефтепродуктов для сети "БРСМ".

"РегионалПетрохим" экспортировал продукт собственного производства - растворитель алкидных красок Petrosol, который на 42,7% состоит из ароматических углеводородов, на 36% - из ацетона и на 10,6% - из бутилового спирта, говорится в данных украинской таможенной службы.

Согласно данным Министерства юстиции Республики Беларусь, компания "РегионалПетрохим" была основана в апреле 2021 года эстонской Petrohim International Carriers, возглавляемой гражданином Беларуси Евгением Боровским. Компания зарегистрирована в городе Чаусы Могилевской области.

В 2021 году Petrohim International Carriers фигурирует как единственный отправитель в адрес "БРСМ" продукции крупнейших белорусских производителей растворителей: компании "Белэнергомашэкспорт" и "Лесохимик" (г. Борисов).

"Со стороны "БРСМ" был сформирован большой заказ на октаноповышающие компоненты бензинов, и Petrohim International Carriers организовала это, подрядив "Белэнергомашэкспорт". Проект оказался настолько успешен, что было создано собственное производство", - сообщил изданию источник в нефтяных кругах Беларуси.

