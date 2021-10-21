Білорусь нарощує потужності з експорту "бензинових" розчинників в Україну

Відзначається, що новий постачальник у вересні відправив перші 200 тонн нової продукції на адресу компанії "Катма Груп", яка виступає ексклюзивним постачальником нафтопродуктів для мережі "БРСМ".

"РегіоналПетрохім" експортував продукт власного виробництва - розчинник алкідних фарб Petrosol, який на 42,7% складається з ароматичних вуглеводнів, на 36% - з ацетону і на 10,6% - з бутилового спирту, йдеться в даних української митної служби.

Згідно з даними Міністерства юстиції Республіки Білорусь, компанія "РегіоналПетрохім" була заснована в квітні 2021 року естонською Petrohim International Carriers, очолюваною громадянином Білорусі Євгеном Боровським. Компанія зареєстрована в місті Чаус Могилевської області.

В 2021 році Petrohim International Carriers фігурує як єдиний відправник на адресу "БРСМ" продукції найбільших білоруських виробників розчинників: компанії "Беленергомашекспорт" і "Лесохимик" (м Борисов).

"З боку "БРСМ"було сформовано велике замовлення на октанозбільшуючі компоненти бензинів, і Petrohim International Carriers організувала це, підрядивши "Беленергомашекспорт". Проект виявився настільки успішний, що було створено власне виробництво", - повідомило виданню джерело в нафтових колах Білорусі.