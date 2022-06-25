Если Беларусь нападет, то вместе с россиянами: в ГУР рассказали об угрозе с севера

"Если сделать оценку тех мероприятий, которые на сегодня проводят вооруженные силы Беларуси, то получается очень интересная ситуация. Во-первых, сразу после того, как российские войска были выведены с территории Беларуси, вооруженные силы республики начали активные мероприятия оперативной и боевой подготовки", - сказал он.

Они усилили свое присутствие у границ с Украиной. Было выведено 7 батальонов, которые сейчас на ротационной основе размещаются у наших границ. "Их официальная позиция - что это делается с целью усиления защиты границ республики Беларусь", - отметил Скибицкий.

Кроме того, по данным военной разведки Украины, на сегодняшний день отдельные подразделения специального назначения Российской Федерации проводят совместные учения с подразделениями сил специальных операций Беларуси. "Они отрабатывают соответствующее применение этих спецподразделений с территории Беларуси на территорию Украины. И, соответственно, они изучают район возможных боевых действий", - добавил представитель ГУР.

"В чем угроза? Угроза заключается в том, что это могут готовиться диверсионно-разведывательные группы, которые потом могут зайти на нашу территорию. Если говорить о создании ударных группировок, то на сегодня мы этого не отмечаем. Но опыт марта-апреля, когда российские войска были перегруппированы, выведены с территории Беларуси и переброшены на восток Украины, свидетельствует, что за две-три недели российские войска могут вновь вернуться на территорию Беларуси", - сказал Скибицкий.

По его словам, белорусские силы "не будут действовать отдельно, а только в составе российско-белорусской группировки".