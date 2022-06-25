UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Если Беларусь нападет, то вместе с россиянами: в ГУР рассказали об угрозе с севера

Фото: представитель ГУР Вадим Скибицкий (mil.gov.ua)
Автор: Ульяна Безпалько, Александр Белоус

Белорусские войска вряд ли могут напасть на Украину отдельно от российских сил. Они смогут действовать только в составе российско-белорусской группировки.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.

"Если сделать оценку тех мероприятий, которые на сегодня проводят вооруженные силы Беларуси, то получается очень интересная ситуация. Во-первых, сразу после того, как российские войска были выведены с территории Беларуси, вооруженные силы республики начали активные мероприятия оперативной и боевой подготовки", - сказал он.

Они усилили свое присутствие у границ с Украиной. Было выведено 7 батальонов, которые сейчас на ротационной основе размещаются у наших границ. "Их официальная позиция - что это делается с целью усиления защиты границ республики Беларусь", - отметил Скибицкий.

Кроме того, по данным военной разведки Украины, на сегодняшний день отдельные подразделения специального назначения Российской Федерации проводят совместные учения с подразделениями сил специальных операций Беларуси. "Они отрабатывают соответствующее применение этих спецподразделений с территории Беларуси на территорию Украины. И, соответственно, они изучают район возможных боевых действий", - добавил представитель ГУР.

"В чем угроза? Угроза заключается в том, что это могут готовиться диверсионно-разведывательные группы, которые потом могут зайти на нашу территорию. Если говорить о создании ударных группировок, то на сегодня мы этого не отмечаем. Но опыт марта-апреля, когда российские войска были перегруппированы, выведены с территории Беларуси и переброшены на восток Украины, свидетельствует, что за две-три недели российские войска могут вновь вернуться на территорию Беларуси", - сказал Скибицкий.

По его словам, белорусские силы "не будут действовать отдельно, а только в составе российско-белорусской группировки".

Напомним, Генеральный штаб Вооруженных сил Украины считает, что целью белорусских учений есть помощь России в полномасштабной войне.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
БеларусьВторжение России в Украину