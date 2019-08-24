Беларусь намерена усилить контроль качества нефти из России

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В Беларуси заявили, что доверительный принцип работы с партнерами не оправдал себя

На восточной границе Беларуси в 2021 году может появится новая точка контроля количества и качества нефти в нефтепроводе "Дружба". Об этом заявил первый заместитель гендиректора ОАО "Гомельтранснефть Дружба" Андрей Вериго, передает РБК-Украина со ссылкой на БелТА.

Издание отмечает, что ситуация с поступлением из России загрязненной нефти в апреле 2019 года внесла коррективы в подходы по обеспечению безопасного и надежного функционирования белорусской части нефтепровода "Дружба".

В частности, ОАО "Гомельтранснефть Дружба" обсуждает с концерном "Белнефтехим" необходимость организации новых точек контроля количества и качества нефти.

Планируется, что узел контроля появится на восточной границе нефтяной магистрали на приеме углеводородного сырья и обеспечит высокий уровень безопасности при поступлении нефти, усилит контроль качества и количества сырья.

"К сожалению, доверительный принцип работы с партнерами не всегда оправдывает себя. Если бы подобный узел был установлен на приеме нефти в страну, вероятность апрельского инцидента была бы исключена", - заявил Вериго.

Напомним, в апреле "Белнефтехим" зафиксировал резкое ухудшение качества нефти, поступающей из России по трубопроводу "Дружба" - в сырье было превышено содержание хлорорганических соединений. После этого ряд стран, в том числе и Украина, прекратили транзит и переработку российской нефти.

25 апреля АО "Укртранснафта" вынужденно прекратило транзит нефти по магистральному нефтепроводу "Мозырь-Броды" (МН "Дружба") в связи с отказом приема некачественной российской нефти на приемо-сдавальном участке"Будковце" (Словакия).