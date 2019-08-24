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Білорусь має намір посилити контроль якості нафти з Росії

Новини » Енергетика    24.08.2019 - 01:30
Білорусь має намір посилити контроль якості нафти з Росії
Ілюстративне фото (twitter.com/NaftogazUkraine)

У Білорусі заявили, що довірчий принцип роботи з партнерами не виправдав себе

На східному кордоні Білорусі в 2021 році може з'явиться нова точка контролю кількості та якості нафти в нафтопроводі "Дружба". Про це заявив перший заступник гендиректора ВАТ "Гомельтранснафта Дружба" Андрій Веріго, передає РБК-Україна з посиланням на БелТА.

Видання зазначає, що ситуація з надходженням з Росії забрудненої нафти в квітні 2019 року внесла корективи до підходів із гарантування безпечного та надійного функціонування білоруської частини нафтопроводу "Дружба".

Зокрема, ВАТ "Гомельтранснафта Дружба" обговорює з концерном "Белнафтохім" необхідність організації нових точок контролю кількості та якості нафти.

Планується, що вузол контролю з'явиться на східній межі нафтової магістралі на прийомі вуглеводневої сировини і забезпечить високий рівень безпеки під час надходження нафти, посилить контроль якості та кількості сировини.

"На жаль, довірчий принцип роботи з партнерами не завжди виправдовує себе. Якби такий вузол був встановлений на прийманні нафти в країну, ймовірність квітневого інциденту була б виключена", - заявив Веріго.

Нагадаємо, у квітні "Белнафтохім" зафіксував різке погіршення якості нафти, що надходить з Росії трубопроводом "Дружба" - у сировині було перевищено вміст хлорорганічних сполук. Після цього низка країн, зокрема й Україна, припинили транзит і переробку російської нафти.

25 квітня АТ "Укртранснафта" вимушено припинила транзит нафти магістральним нафтопроводом "Мозир-Броди" (МН "Дружба") у зв'язку з відмовою приймання неякісної російської нафти на приймально-сдавальній ділянці"Будковце" (Словаччина).

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