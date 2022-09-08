ua ru
Чт, 08 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Білорусь почала навчання зі "звільнення захоплених територій": що відомо

Новость на русском →
Мінськ, Четвер 08 вересня 2022 08:41
Білорусь почала навчання зі "звільнення захоплених територій": що відомо Фото: Білорусь почала навчання зі "звільнення захоплених територій" (t me modmilby)
Автор: Марія Кучерявець

У Білорусі сьогодні стартували військові навчання щодо "відпрацювання бойових дій зі звільнення території, тимчасово захопленої противником". Вони триватимуть до 14 вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Міноборони Білорусі.

"8 вересня відповідно до плану підготовки Збройних Сил під керівництвом начальника Генерального штабу Збройних Сил - першого заступника Міністра оборони розпочалося командно-штабне навчання Збройних Сил Республіки Білорусь. Воно триватиме до 14 вересня", - йдеться в повідомленні.

За інформацією білоруського Міноборони, для відпрацювання практичних дій військ (сил) залучено:

  • полігон "Брестський";
  • ділянки місцевості у Мінській та Вітебській областях.

"Навчання дозволить на практиці відпрацювати такі питання ведення бойових (спеціальних) дій зі звільнення території, тимчасово захопленої противником", - вказано в повідомленні.

Крім того, за інформацією прес-служби, під час навчань буде відпрацьовано питання відновлення контролю над державним кордоном у зонах відповідальності об'єднань, авіаційної підтримки військ, а також забезпечення режиму військового стану, боротьби з диверсійно-розвідувальними групами супротивника та незаконними збройними формуваннями.

Генштаб попереджав

Нагадаємо, напередодні заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов повідомив, що білоруські військові планують організувати навчання, на яких, ймовірно, буде проведено тренування "звільнення" територій і не виключено, що мається на увазі захоплення частини прикордонних областей України.

"Хочу зазначити, що за задумом командно-штабного навчання передбачається звільнення частини втраченої території умовної держави. Не виключається, що під так званою втраченою територією мається на увазі прикордонні райони Волинської, Рівненської та Житомирської областей", - зазначив Громов.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Білорусь Військові навчання
NEWS
Військовий облік для жінок відтермінували на рік
Військовий облік для жінок відтермінували на рік
DAILY
Навіщо росіяни вивозять дітей з України і що їх чекає в РФ після депортації
Юлія Акімовакоресподент Навіщо росіяни вивозять дітей з України і що їх чекає в РФ після депортації