Білорусь почала навчання зі "звільнення захоплених територій": що відомо

У Білорусі сьогодні стартували військові навчання щодо "відпрацювання бойових дій зі звільнення території, тимчасово захопленої противником". Вони триватимуть до 14 вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Міноборони Білорусі.

"8 вересня відповідно до плану підготовки Збройних Сил під керівництвом начальника Генерального штабу Збройних Сил - першого заступника Міністра оборони розпочалося командно-штабне навчання Збройних Сил Республіки Білорусь. Воно триватиме до 14 вересня", - йдеться в повідомленні.

За інформацією білоруського Міноборони, для відпрацювання практичних дій військ (сил) залучено:

полігон "Брестський";

ділянки місцевості у Мінській та Вітебській областях.

"Навчання дозволить на практиці відпрацювати такі питання ведення бойових (спеціальних) дій зі звільнення території, тимчасово захопленої противником", - вказано в повідомленні.

Крім того, за інформацією прес-служби, під час навчань буде відпрацьовано питання відновлення контролю над державним кордоном у зонах відповідальності об'єднань, авіаційної підтримки військ, а також забезпечення режиму військового стану, боротьби з диверсійно-розвідувальними групами супротивника та незаконними збройними формуваннями.

Генштаб попереджав

Нагадаємо, напередодні заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов повідомив, що білоруські військові планують організувати навчання, на яких, ймовірно, буде проведено тренування "звільнення" територій і не виключено, що мається на увазі захоплення частини прикордонних областей України.

"Хочу зазначити, що за задумом командно-штабного навчання передбачається звільнення частини втраченої території умовної держави. Не виключається, що під так званою втраченою територією мається на увазі прикордонні райони Волинської, Рівненської та Житомирської областей", - зазначив Громов.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.