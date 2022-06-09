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Білорусь почала формувати "народне ополчення", - Генштаб

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Білорусь, Четвер 09 червня 2022 19:20
Білорусь почала формувати "народне ополчення", - Генштаб Фото: білоруські військові (GettyImages)
Автор: РБК-Україна

Білорусь активізувала процес формування так званого "народного ополчення".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

"У військових комісаріатах проводяться збори з місцевими жителями з метою роз’яснення необхідності створення зазначених підрозділів", - зазначається у повідомленні.

Окрім цього, повідомляється, що білоруські військові продовжують виконувати завдання з прикриття ділянки білорусько-українського кордону в Брестській та Гомельській областях на ротаційній основі.

Місцевому населенню заборонено відвідувати ліси, аби недопустити викриття позицій та місць розміщення військової техніки.

Нагадаємо, Олександр Лукашенко наказав виділити по 50 людей з усіх сільрад для "народного ополчення". Усі вони повинні вміти володіти зброєю.

Окрім того, у Білорусі проводять масові тренування з метою переходу з мирного часу на воєнний.

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