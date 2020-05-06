Беларусь лишила аккредитации двух российских журналистов

В Беларуси лишили аккредитации двух сотрудника корпункта российского "Первого канала" и выслала одного корреспондента из страны. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

Отмечается, что российский телеканал сообщил о высылке корреспондента 6 мая. В этот день вышел сюжет об ухудшении ситуации с коронавирусом в Беларуси после пасхальных служб и субботника.

Также указано, что решение о прекращении аккредитации приняли в Министерстве иностранных дел в Минске.

"Подтверждаем высылку нашего корреспондента и лишение аккредитации съемочной группы", - сказали в пресс-службе канала.

Напомним, по данным Министерства здравоохранения Беларуси, только по состоянию на 4 мая в стране было зафиксировано 17 тысяч 489 инфицированных и более 100 жертв вследствие заражения COVID-19.

Несмотря на эти цифры, президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что парад на 9 мая в честь Дня победы в стране не будет отменен. По его словам, это эмоциональная, глубоко идеологическая вещь.

Отметим, что Беларусь по темпам распространения COVID-19 опережает соседние страны. Темпы распространения этого вируса в стране являются одними из самых быстрых среди стран Европы.