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Беларусь на лето ограничила доступ к граничащим с Украиной районам

Флаг Беларуси (Фото: gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

Беларусь ограничила доступ и приостановила выдачу пропусков в пограничную полосу на территории трех районов Гомельской области, которые граничат с Украиной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Пограничного комитета Беларуси.

"Государственный пограничный комитет информирует, что с целью обеспечения пограничной безопасности с 1 июня 2022 г. по 31 августа 2022 г. временно ограничивается въезд (вход), временное пребывание граждан в пограничной полосе на территории Брагинского, Лоевского и Хойницкого районов Гомельской области", – говорится в сообщении.

Хойницкий и Брагинский районы Беларуси граничат с Киевской областью, а Лоевский – с Черниговской областью.

Напомним, ранее глава белорусского режима Александр Лукашенко поручил создать оперативное командование войсками на границе с Украиной

В Офисе президента отреагировали на угрозу со стороны Беларуси, отметив, что вторжение белорусских войск будет самоубийством для белорусского режима.

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БеларусьГраница с Украиной