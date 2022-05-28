Беларусь на лето ограничила доступ к граничащим с Украиной районам

Беларусь ограничила доступ и приостановила выдачу пропусков в пограничную полосу на территории трех районов Гомельской области, которые граничат с Украиной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Пограничного комитета Беларуси.

"Государственный пограничный комитет информирует, что с целью обеспечения пограничной безопасности с 1 июня 2022 г. по 31 августа 2022 г. временно ограничивается въезд (вход), временное пребывание граждан в пограничной полосе на территории Брагинского, Лоевского и Хойницкого районов Гомельской области", – говорится в сообщении.

Хойницкий и Брагинский районы Беларуси граничат с Киевской областью, а Лоевский – с Черниговской областью.