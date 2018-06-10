Документ принят по итогам переговоров президентов двух государств
Беларусь и Китай ввели взаимный безвизовый режим. Об этом сообщает информагентство "БелТА".
Соответствующее межправительственное соглашение о безвизовом режиме для владельцев обычных паспортов было подписано сегодня в Циндао.
Документ подписан по итогам переговоров президента Беларуси Александра Лукашенко с председателем КНР Си Цзиньпином. От белорусской стороны подпись под соглашением поставил министр иностранных дел Владимир Макей.
Стороны также подписали документы о развитии сотрудничества в других сферах.
Напомним, 16 мая Кабинет министров Украины утвердил соглашения об взаимной отмене визовых требований с Катаром и Антигуа и Барбуда.