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Беларусь и Китай ввели взаимный безвизовый режим

НовостиПолитика    10.06.2018 - 21:18
Фото: Александр Лукашенко (kremlin.ru)
Фото: Александр Лукашенко (kremlin.ru)

Документ принят по итогам переговоров президентов двух государств

Беларусь и Китай ввели взаимный безвизовый режим. Об этом сообщает информагентство "БелТА".

Соответствующее межправительственное соглашение о безвизовом режиме для владельцев обычных паспортов было подписано сегодня в Циндао.

Документ подписан по итогам переговоров президента Беларуси Александра Лукашенко с председателем КНР Си Цзиньпином. От белорусской стороны подпись под соглашением поставил министр иностранных дел Владимир Макей.

Стороны также подписали документы о развитии сотрудничества в других сферах.

Напомним, 16 мая Кабинет министров Украины утвердил соглашения об взаимной отмене визовых требований с Катаром и Антигуа и Барбуда.

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Теги публикации: Беларусь, Китай, Безвизовый режим  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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