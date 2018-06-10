Документ ухвалено за підсумками переговорів президентів двох держав
Білорусь і Китай запровадили взаємний безвізовий режим. Про це повідомляє інформагентство "БелТА".
Відповідна міжурядова угода про безвізовий режим для власників звичайних паспортів була підписана сьогодні в Циндао.
Документ укладено за підсумками переговорів президента Білорусі Олександра Лукашенка з головою КНР Сі Цзіньпіном. Від білоруської сторони підпис під угодою поставив міністр закордонних справ Володимир Макей.
Сторони також підписали документи про розвиток співпраці в інших сферах.
Нагадаємо, 16 травня Кабінет міністрів України затвердив угоди про взаємне скасування візових вимог з Катаром та Антігуа і Барбуда.