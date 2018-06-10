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Білорусь і Китай запровадили взаємний безвізовий режим

НовиниПолітика    10.06.2018 - 21:18
Фото: Олександр Лукашенко (kremlin.ru)
Фото: Олександр Лукашенко (kremlin.ru)

Документ ухвалено за підсумками переговорів президентів двох держав

Білорусь і Китай запровадили взаємний безвізовий режим. Про це повідомляє інформагентство "БелТА".

Відповідна міжурядова угода про безвізовий режим для власників звичайних паспортів була підписана сьогодні в Циндао.

Документ укладено за підсумками переговорів президента Білорусі Олександра Лукашенка з головою КНР Сі Цзіньпіном. Від білоруської сторони підпис під угодою поставив міністр закордонних справ Володимир Макей.

Сторони також підписали документи про розвиток співпраці в інших сферах.

Нагадаємо, 16 травня Кабінет міністрів України затвердив угоди про взаємне скасування візових вимог з Катаром та Антігуа і Барбуда.

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Теги публікації: Білорусь, Китай, Безвізовий режим  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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