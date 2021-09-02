У Беларуси есть кандидат на пост посла США, но отправлять его в Вашингтон не будут

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил, что Минск определился с кандидатом на пост посла в США. Но отправлять посла в США белорусская сторона не планирует из-за американских санкций .

"Отношения с США, как и с любой другой страной, для нас всегда актуальны. Мы одно время занимались подбором кандидатуры посла в США. Более того, у нас есть эта кандидатура, но в нынешних условиях, конечно, нет смысла направлять нашего посла в США из-за санкций против Беларуси", - сказал Макей.

По словам Макея, белорусская сторона также не видит возможности пребывания в Беларуси американского посла, поэтому отозвала свое согласование.