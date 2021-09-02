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У Беларуси есть кандидат на пост посла США, но отправлять его в Вашингтон не будут

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Минск, Четверг 02 сентября 2021 19:51
У Беларуси есть кандидат на пост посла США, но отправлять его в Вашингтон не будут Фото: Владимир Макей, глава МИД Беларуси (flickr.com/dgcomsoc)
Автор: Дмитрий Левицкий

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил, что Минск определился с кандидатом на пост посла в США. Но отправлять посла в США белорусская сторона не планирует из-за американских санкций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на белорусское государственное издание "Белта".

"Отношения с США, как и с любой другой страной, для нас всегда актуальны. Мы одно время занимались подбором кандидатуры посла в США. Более того, у нас есть эта кандидатура, но в нынешних условиях, конечно, нет смысла направлять нашего посла в США из-за санкций против Беларуси", - сказал Макей.

По словам Макея, белорусская сторона также не видит возможности пребывания в Беларуси американского посла, поэтому отозвала свое согласование.

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