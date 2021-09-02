Білорусь має кандидата на посаду посла США, але відправляти його у Вашингтон не буде

Міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей заявив, що Мінськ визначився з кандидатом на посаду посла в США. Але відправляти посла в США білоруська сторона не планує через американські санкції .

"Стосунки з США, як і з будь-якою іншою країною, для нас завжди актуальні. Ми у свій час займалися підбором кандидатури посла в США. Більш того, у нас є ця кандидатура, але в нинішніх умовах, звісно, нема сенсу направляти нашого посла в США через санкції проти Білорусі", - сказав Макей.

За словами Макея, білоруська сторона також не бачить можливості перебування в Білорусі американського посла, тому відкликала своє погодження.