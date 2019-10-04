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Лукашенко: Білорусь не буде дружити проти когось

Новини » Суспільство    04.10.2019 - 16:29
Лукашенко: Білорусь не буде дружити проти когось
Фото6 Олександр Лукашенко і Володимир Зеленський (president.gov.ua)

Лукашенко вважає, що його слова можуть витлумачити як проти Росії або Китаю

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що не хотів би дружити з Україною проти когось, зокрема Російської Федерації або Китаю. Про це він заявив на переговорах з президентом України Володимиром Зеленським, повідомляє РБК-Україна.

За словами Лукашенка, Білорусь не хоче проти когось дружити або воювати.

"Ми добрі, нормальні люди. Ми не хочемо проти когось дружити, воювати. Ми повинні бути сильними", - додав Лукашенко.

Він додав, що тут багато журналістів, і вони можуть витлумачити його заяву "як ніби ми проти Росії або Китаю націлені".

Нагадаємо, Лукашенко заявив, що впевнений в успішному мирному врегулюванні конфлікту на Донбасі. Білорусь готова допомогти Україні з закінченням війни на Донбасі. У свою чергу, Зеленський подякував Лукашенку за переговорний майданчик у Мінську з врегулювання конфлікту на південному сході України.

Як повідомляло РБК-Україна, Лукашенко на зустрічі із Зеленським заявив, що в України ніколи не буде проблем з його країною. Лукашенко заявив про підтримку Білорусі Україні.

Крім того, Лукашенко помилував українського журналіста Павла Шаройко, засудженого в Білорусі до 8 років за шпигунство. Шаройко вже прибув в Україну.

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