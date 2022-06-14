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Беларусь у границы с Украиной разместила эшелон новых гаубиц, - мониторинговая группа

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Гомельская область, Вторник 14 июня 2022 09:11
Беларусь у границы с Украиной разместила эшелон новых гаубиц, - мониторинговая группа Фото: Беларусь у границы с Украиной разместила эшелон новых гаубиц (DPSUkraine)
Автор: Мария Кучерявец

В граничащей с Украиной Гомельской области (Беларусь) был замечен эшелон гаубиц. Среди них новые САУ "Акация".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинговую группу "Беларуски Гаюн".

"Гомель, на станции Гомель - стоял эшелон с гаубицами. Вчера он не ехал в направлении Брянска, а просто менял стрелки. Среди эшелона замечены все новые с тканью на конце дула. Также 2 цельнометаллических вагона. 14: 30 Гомель, район Новобелицы в сторону Жабровки двигались эти же САУ", - говорится в сообщении.

Беларусь у границы с Украиной разместила эшелон новых гаубиц, - мониторинговая группа

Фото: Беларусь у границы с Украиной разместила эшелон новых гаубиц (t.me/Hajun_BY)

Напомним, недавно стало известно, что Беларусь начала транспортировать поездом гаубицы без опознавательных знаков. Поезд с техникой двигался в сторону станции Новобелицкая.

Также сообщалось, что Беларусь разворачивает дополнительные средства радиоэлектронной борьбы рядом с границей с Украиной.

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