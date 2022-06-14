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Білорусь біля кордону з Україною розмістила ешелон нових гаубиць, - моніторингова група

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Гомельська область, Вівторок 14 червня 2022 09:11
Білорусь біля кордону з Україною розмістила ешелон нових гаубиць, - моніторингова група Фото: Білорусь біля кордону з Україною розмістила ешелон нових гаубиць (DPSUkraine)
Автор: Марія Кучерявець

У межуючій з Україною Гомельській області (Білорусь) було помічено ешелон гаубиць. Серед них нові САУ "Акація".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на моніторингову групу "Беларускі Гаюн".

"Гомель, на станції Гомель - стояв ешелон із гаубицями. Вчора він не їхав у напрямку Брянська, а просто міняв стрілки. Серед ешелону помічено всі нові з тканиною на кінці дула. Також 2 суцільнометалевих вагона. 14:30 Гомель, район Новобіліці у бік Зябрівки рухалися ці ж САУ", - йдеться в повідомленні.

Білорусь біля кордону з Україною розмістила ешелон нових гаубиць, - моніторингова група

Фото: Білорусь біля кордону з Україною розмістила ешелон нових гаубиць (t.me/Hajun_BY)

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Білорусь почала транспортувати потягом гаубиці без розпізнавальних знаків. Потяг з технікою рухався в сторону станції Новобелицька.

Також повідомлялося, що Білорусь розгортає додаткові засоби радіоелектронної боротьби поруч з кордоном з Україною.

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