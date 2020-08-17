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Беларусь должна самостоятельно урегулировать ситуацию в стране, - МИД Финляндии

Хельсинки, Понедельник 17 августа 2020 15:32
Беларусь должна самостоятельно урегулировать ситуацию в стране, - МИД Финляндии
Фото: протесты в Беларуси (tut.by)
Автор: РБК-Украина

ЕС критикует Беларусь за то, что выборы не были свободными

Власти Беларуси должны самостоятельно урегулировать ситуацию в стране после выборов президента. Европейский союз критикует то, что выборы в Беларуси не были свободными.

Об этом заявил министр иностранных дел Финляндии Пекки Хаависто, передает издание Yle.

"Наш ответ в том, что все в руках Беларуси. Беларусь должна сама выйти из тупика, возникшего из-за выборов", - заявил Хаависто, отвечая на вопрос, что Евросоюз должен ответить России в ситуации с Беларусью.

Напомним, президента Беларуси Александра Лукашенко объявили в ЕС персоной "нон грата".

Кроме того, Совет Европы проведет в среду экстренное заседание в связи с ситуацией в Беларуси.

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