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Беларусь действует против Запада при поддержке России, - представитель спецслужб Польши

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Польша, Четверг 09 декабря 2021 12:56
Беларусь действует против Запада при поддержке России, - представитель спецслужб Польши Фото: в Польше заявляют, что к миграционному кризису на границе Беларуси причастна Россия (Getty Images)
Автор: Иванна Шовкун

Пресс-секретарь министра-координатора польских спецслужб Станислав Жарин заявил, что Польша имеет дело с деятельностью Беларуси, которая связана с долгосрочной политикой России. А РФ, в свою очередь, действует против Запада.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РАР.

"Мы однозначно отождествляем эту операцию, которую проводит Беларусь против Польши, с политикой России в отношении нашего региона", - отметил Жарин про миграционный кризис на польско-белорусской границе.

Он также подчеркнул, что есть доказательства того, что белорусские пограничники проводят тренинги для мигрантов, как пересечь белорусскую границу. По его словам, российские и белорусские службы все больше контролируют то, что происходит на границе Беларуси.

"Это российское присутствие никого не должно удивлять, поскольку оно является результатом ряда соглашений между Россией и Белорусью в прошлом году", - заявил Жарин.

Напомним, в среду, 8 декабря, пограничные службы Польши зафиксировали 80 попыток незаконного пересечения границы. Также были задержаны 23 человека.

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