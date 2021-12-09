Білорусь діє проти Заходу за підтримки Росії, - представник спецслужб Польщі

Прес-секретар міністра-координатора польських спецслужб Станіслав Жарін заявив, що Польща має справу з діяльністю Білорусі, яка пов'язана з довгостроковою політикою Росії. А РФ, у свою чергу, діє проти Заходу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РАР .

"Ми однозначно ототожнюємо цю операцію, яку проводить Білорусь проти Польщі, з політикою Росії щодо нашого регіону", - зазначив Жарін про міграційну кризу на польсько-білоруському кордоні.

Він також наголосив, що є докази того, що білоруські прикордонники проводять тренінги для мігрантів, як перетнути білоруський кордон. За його словами, російські та білоруські служби дедалі більше контролюють те, що відбувається на кордоні Білорусі.

"Ця російська присутність нікого не повинна дивувати, оскільки вона є результатом низки угод між Росією та Білоруссю минулого року", - заявив Жарін.