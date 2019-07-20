Омбудсмен аннексированного Крыма попросит перевести Бекирова под домашний арест

Фото: Эдем Бекиров (atr.ua)

Ранее омбудсмен направляла подобные ходатайства

Уполномоченная по правам человека в аннексированом Россией Крыму Людмила Лубина будет ходатайствовать перед следственными органами ФСБ о переводе крымскотатарского активиста Эдема Бекирова из СИЗО Симферополя под домашний арест. Об этом она сообщила Крим.Реалии.

Она отметила, что Бекиров больной, а потому, как правозащитник, она повторит ходатайство о переводе его под домашний арест.

"Человек болен, испытывает определенные неудобства и мне ничего не стоит, как правозащитнику и гуманному человеку, еще раз повторить эти ходатайства", - сказала омбудсмен.

Лубина также отметила, что знает о заявлении российского омбудсмена Татьяны Москальковой о необходимости перевода Бекирова под домашний арест.

"Я спросила у следователя ФСБ, у начальства, что они думают о ходатайстве уполномоченного. Они сказали, что ничего не видели, ничего не знают и пока не планируют. То, что выразила Татьяна Николаевна - это его намерения, может, она будет еще действовать, ходатайствовать", - сказала Лубина.

Она также утверждает, что ранее уже направляла ходатайство о домашнем аресте по Бекирова.

Напомним, адвокат Алексей Ладен заявил, что состояние здоровья крымскотатарского активиста Эдема Бекирова, содержащегося в медчасти СИЗО в оккупированном Симферополе, снова ухудшилось.

Отметим, Бекирова обвинили в якобы приобретении, хранении и ношении боеприпасов и взрывчатых веществ (часть 2 статьи 222 и части 2 статьи 222.1 УК РФ). Его задержали 12 декабря 2018 года. Затем подконтрольный суд РФ в Крыму его арестовал.