Бех-Романчук выиграла "золото" с рекордом на Мультиспортивном чемпионате Европы

27-летняя спортсменка завоевала золотую награду в Мюнхене. Украинка прыгнула на 15,02 м и установила рекорд нынешнего сезона в Европе.

Бех-Романчук обогнала ближайшую оппонентку на 38 сантиметров. "Серебро" досталось Кристийне Мякеле из Финляндии, которая обновила национальный рекорд (14,64 м). Бронзовую медаль завоевала представительница Израиля и уроженка Украины в то же время Ханна Миненко (14,45 м).

В тройном прыжке Бех-Романчук начала выступать в этом году. Награда в Мюнхене стала уже третьей украинкой в ​​этом виде программы. Ранее она завоевала "серебра" чемпионата мира в помещении и этапа Бриллиантовой лиги в Катаре.

Мультиспортивный чемпионат Европы принес Украине еще несколько медалей. Виктория Ткачук и Анна Рыжикова завоевали серебряную и бронзовую награды соответственно на беговой дистанции 400 метров с барьерами.

Мультиспортивный чемпионат Европы-2022, тройной прыжок, женщины, финал: