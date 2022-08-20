Бех-Романчук выиграла "золото" с рекордом на Мультиспортивном чемпионате Европы

Соревнования в тройном прыжке на Мультиспортивном чемпионате Европы-2022 завершились уверенной победой украинской легкоатлетки Марины Бех-Романчук.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты соревнований.
27-летняя спортсменка завоевала золотую награду в Мюнхене. Украинка прыгнула на 15,02 м и установила рекорд нынешнего сезона в Европе.
Бех-Романчук обогнала ближайшую оппонентку на 38 сантиметров. "Серебро" досталось Кристийне Мякеле из Финляндии, которая обновила национальный рекорд (14,64 м). Бронзовую медаль завоевала представительница Израиля и уроженка Украины в то же время Ханна Миненко (14,45 м).
В тройном прыжке Бех-Романчук начала выступать в этом году. Награда в Мюнхене стала уже третьей украинкой в этом виде программы. Ранее она завоевала "серебра" чемпионата мира в помещении и этапа Бриллиантовой лиги в Катаре.
Мультиспортивный чемпионат Европы принес Украине еще несколько медалей. Виктория Ткачук и Анна Рыжикова завоевали серебряную и бронзовую награды соответственно на беговой дистанции 400 метров с барьерами.
Мультиспортивный чемпионат Европы-2022, тройной прыжок, женщины, финал:
К слову, украинка Киченок пробилась в финал турнира WTA 1000 в Цинциннати в парном разряде.
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