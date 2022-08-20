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Бех-Романчук виграла "золото" з рекордом на Мультиспортивному чемпіонаті Європи

Фото: Марина Бех-Романчук тріумфувала в Мюнхені (twitter.com/EuroAthletics)
Автор: Антон Федорців

Змагання у потрійному стрибку на Мультиспортивному чемпіонаті Європи-2022 завершилися впевненою перемогою української легкоатлетки Марини Бех-Романчук.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати змагань.

27-річна спортсменка завоювала золоту нагороду в Мюнхені. Українка стрибнула на 15,02 м і встановила рекорд нинішнього сезону в Європі.

Бех-Романчук випередила найближчу опонентку на 38 сантиметрів. "Срібло" дісталося Крістійні Мякелі з Фінляндії, яка оновила національний рекорд (14,64 м). Натомість бронзову медаль виборола представниця Ізраїлю та уродженка України водночас Ганна Міненко (14,45 м).

У потрійному стрибку Бех-Романчук почала виступати цьогоріч. Нагорода в Мюнхені стала вже третьої українки в цьому виді програми. Раніше вона здобула "срібла" чемпіонату світу в приміщенні та етапу Діамантової ліги в Катарі.

Мультиспортивний чемпіонат Європи приніс Україні ще кілька нагород. Вікторія Ткачук і Анна Рижикова здобули срібну та бронзову медалі відповідно на біговій дистанції 400 метрів із бар'єрами.

Мультиспортивний чемпіонат Європи-2022, потрійний стрибок, жінки, фінал:

  1. Марина Бех-Романчук (Україна) – 15,02 м
  2. Крістійна Мякеля (Фінляндія) – 14,64 м
  3. Ганна Міненко (Ізраїль) – 14,45 м

До слова, українка Кіченок пробилася у фінал турніру WTA 1000 в Цинциннаті в парному розряді.

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