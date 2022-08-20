Бех-Романчук виграла "золото" з рекордом на Мультиспортивному чемпіонаті Європи

27-річна спортсменка завоювала золоту нагороду в Мюнхені. Українка стрибнула на 15,02 м і встановила рекорд нинішнього сезону в Європі.

Бех-Романчук випередила найближчу опонентку на 38 сантиметрів. "Срібло" дісталося Крістійні Мякелі з Фінляндії, яка оновила національний рекорд (14,64 м). Натомість бронзову медаль виборола представниця Ізраїлю та уродженка України водночас Ганна Міненко (14,45 м).

У потрійному стрибку Бех-Романчук почала виступати цьогоріч. Нагорода в Мюнхені стала вже третьої українки в цьому виді програми. Раніше вона здобула "срібла" чемпіонату світу в приміщенні та етапу Діамантової ліги в Катарі.

Мультиспортивний чемпіонат Європи приніс Україні ще кілька нагород. Вікторія Ткачук і Анна Рижикова здобули срібну та бронзову медалі відповідно на біговій дистанції 400 метрів із бар'єрами.

Мультиспортивний чемпіонат Європи-2022, потрійний стрибок, жінки, фінал: