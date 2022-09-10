Бегство - неплохой выбор. Зеленский отреагировал на "перегруппировку" россиян на Востоке

Российская армия в последние дни на Востоке Украины демонстрирует свое лучшее умение – убегать.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его видеообращение .

"Российская армия в эти дни демонстрирует лучшее, что умеет – показывает спину. И, наконец, это неплохой выбор для них – бежать. Оккупантам в Украине места нет и не будет", - подчеркнул Зеленский.

Кроме того, сегодня Зеленский заявил, что контрнаступление украинской армии продолжается. Военные с начала сентября освободили от российских оккупантов уже почти 2000 километров территории.

Ранее мы писали, что сегодня российский Генштаб заявил о "переброске" оккупантов из района Балаклеи и Изюма на другое направление. Таким образом российское командование решило скрыть провал и побег своих войск из Харьковской области.

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