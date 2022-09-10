Втеча - непоганий вибір. Зеленський відреагував на "перегрупування" росіян на Сході

Російська армія в останні дні на Сході України демонструє своє найкраще вміння – тікати.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його відеозвернення .

"Російська армія в ці дні демонструє найкраще, що вміє – показує спину. І, нарешті, це непоганий вибір для них - бігти. Окупантам в Україні місця немає і не буде", - підкреслив Зеленський.

Крім того, сьогодні Зеленський заявив, що контрнаступ української армії триває. Військові з початку вересня звільнили від російських окупантів вже майже 2000 кілометрів території.

Раніше ми писали, що сьогодні російський Генштаб заявив про "перекидання" окупантів з району Балаклії та Ізюма на інший напрямок. Таким чином російське командування вирішило приховати провал та втечу своїх військ з Харківської області.

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