Беглый оппозиционер объявил себя лидером протестов в Казахстане: что о нем известно

Беглый казахский оппозиционер Мухтар Аблязов объявил себя лидером протестов в Казахстане. По его словам, участники массовых акций координируют свои действия с ним.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
По словам Аблязова, если Запад не вмешается в ситуацию в Казахстане, то Российская Федерация заставит его следовать политике восстановления своего рода Советского Союза.
"В противном случае Казахстан превратится в Беларусь, и [президент России Владимир] Путин методично навяжет свою программу: воссоздание структуры, подобной Советскому Союзу", - подчеркнул он.
Он также объявил себя лидером протестов в Казахстане и отметил, что с ним ежедневно консультируются по тактике массовых акций в Алматы.
"Я считаю себя лидером оппозиции. Каждый день протестующие звонят мне и спрашивают: что нам делать? Мы стоим здесь: что нам делать?", - добавил Аблязов.
Аблязов является политическим и общественным деятелем, бывшим министром энергетики, индустрии и торговли Казахстана (апрель 1998 - октябрь 1999), экс-главой совета директоров БТА банка, а также лидером оппозиционного движения "Демократический выбор Казахстана".
Власти обвиняют его в хищении 6 млрд долларов у БТА Банка. Аблязов скрывается во Франции, в 2015 году суд в Лионе одобрил его экстрадицию, но высшая инстанция отменила его на основании того, что при подаче запроса об экстрадиции в отношении него были политические мотивы.
Напомним, Аблязов организовывал акции протеста летом 2019 года после выборов президента Казахстана, на которых победил нынешний лидер Касым-Жомарт Токаев.
Нынешние массовые протесты продолжаются с 2 января 2022 года на фоне резкого подорожания автомобильного газа. Позже участники протестов начали выдвигать политические требования, в дальнейшем в городах начались столкновения с силовиками, захват административных зданий и мародерство.