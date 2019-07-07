В Казахстане в ходе протестов задержали более 250 человек

Иллюстративное фото (twitter.com/dr_kerimbekov)

Во время задержания митингующих начались безпорядки

В ходе протестов в Алма-Ате 6 июля были задержаны более 250 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Отмечается, что в двух крупнейших городах Казахстана задержаны сотни человек, участвовавших в несанкционированных акциях протеста. Так, более 250 человек были задержаны в центре Алма-Аты и еще несколько десятков - в Нур-Султане.

Акции протеста в стране были несанкционированными. Их инициировал лидер запрещенного в стране движения "Демократический выбор Казахстана" (ДВК) Мухтар Аблязов.

Еще до начала акций полиция оцепила территорию вокруг Центрального стадиона. Были закрыты расположенные там Дворец спорта, магазины и кафе. Как сообщает казахстанское агентство КазТАГ, силовики грубо задерживают любых прохожих, в том числе женщин, выражающих свое возмущение. После того как один из недовольных действиями СОБР набросился на полицейского, начались беспорядки, столкнулись несколько групп активистов и силовиков.

В день президентских выборов в Казахстане 9 июня и после них в крупных городах страны прошла волна несанкционированных протестных акций, участники которых призывали бойкотировать выборы, а затем - отменить результаты голосования. В МВД считают, что митинги организованы сторонниками ДВК с целью дестабилизации ситуации в Казахстане.

РБК-Украина писало, что за участие в митингах в Казахстане в течение нескольких дней задержали почти тысячу человек.