Опозиціонер-утікач оголосив себе лідером протестів у Казахстані: що про нього відомо

Казахський опозиціонер-утікач Мухтар Аблязов оголосив себе лідером протестів у Казахстані. За його словами, учасники масових акцій координують свої дії з ним.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
За словами Аблязова, якщо Захід не втрутиться в ситуацію в Казахстані, то Російська Федерація змусить його дотримуватися політики відновлення свого роду Радянського Союзу.
"Інакше Казахстан перетвориться на Білорусь, і [президент Росії Володимир] Путін методично нав'яже свою програму: відтворення структури, подібної до Радянського Союзу", - підкреслив він.
Він також оголосив себе лідером протестів у Казахстані та зазначив, що з ним щодня консультуються щодо тактики масових акцій в Алмати.
"Я вважаю себе лідером опозиції. Щодня протестувальники дзвонять мені та запитують: що нам робити? Ми стоїмо тут: що нам робити?", - додав Аблязов.
Аблязов є політичним та громадським діячем, колишнім міністром енергетики, індустрії та торгівлі Казахстану (квітень 1998 - жовтень 1999), екс-главою ради директорів БТА банку, а також лідером опозиційного руху "Демократичний вибір Казахстану".
Влада звинувачує його в розкраданні 6 млрд доларів у БТА Банку. Аблязов переховується у Франції, 2015 року суд у Ліоні схвалив його екстрадицію, але вища інстанція скасувала його на підставі того, що при подачі запиту про екстрадицію щодо нього були політичні мотиви.
Нагадаємо, Аблязов організовував акції протесту влітку 2019 після виборів президента Казахстану, на яких переміг нинішній лідер Касим-Жомарт Токаєв.
Нинішні масові протести продовжуються з 2 січня 2022 року на тлі різкого подорожчання автомобільного газу. Пізніше учасники протестів почали висувати політичні вимоги, надалі у містах почалися зіткнення з силовиками, захоплення адміністративних будівель та мародерство.