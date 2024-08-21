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БЕБ завершило розслідування щодо Коломойського за фактом заволодіння 5,3 млрд гривень

Фото: олігарх Ігор Коломойський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Детективи БЕБ завершили розслідування у справі відомого олігарха, виокремивши матеріали в окреме кримінальне провадження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Бюро економічної безпеки України.

За даними джерел РБК-Україна у силових структурах, мова про олігарха Ігоря Коломойського.

Як розповіли у БЕБ, стороні захисту було відкрито матеріали досудового розслідування для ознайомлення. Але все ще триває слідство щодо інших учасників організованої та керованої олігархом групи.

Наразі розслідування завершено за 4 статтями Кримінального кодексу України: ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191.

Мова йде про незаконні дії з банківськими документами під час фактичного невнесення підозрюваним 5,8 млрд гривень в касу банку. Також про заволодіння понад 5,3 млрд гривень, які надалі були легалізовані.

Частина безпідставно зарахованих на особисті рахунки олігарха грошей була сформована за рахунок кредитних коштів підконтрольного банку. Зокрема це понад 2 млрд гривень.

Окрім цього детективи довели факт організації заволодіння Коломойським понад 3,3 млрд гривень "УКРНАФТА" та учасників договорів про спільну інвестиційну діяльність. Під час досудового розслідування встановлено, що підозрюваний організував заволодіння коштами акціонерного товариства шляхом укладання фіктивних договорів щодо робіт, які фактично не виконувались.

Що передувало

Коломойського підозрюють у кількох справах. Зокрема, він міг незаконно заволодіти 9,2 млрд гривень. Окрім цього Нацполіція підозрює його у замовленні вбивства адвоката, який відмовився від співпраці.

У зв'язку з цим Коломойському було обрано запобіжний захід у вигляді арешту з можливістю внесення застави у розмірі 1,9 млрд гривень.

Детально про те, за що сидить Коломойський, - у матеріалі РБК-Україна.

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