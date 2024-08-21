БЭБ завершило расследование в отношении Коломойского по факту завладения 5,3 млрд гривен

По данным источников РБК-Украина в силовых структурах, речь идет об олигархе Игоре Коломойском.

Как рассказали в БЭБ, стороне защиты были открыты материалы досудебного расследования для ознакомления. Но все еще продолжается следствие по другим участникам организованной и управляемой олигархом группы.

Расследование завершено по 4 статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191.

Речь идет о незаконных действиях с банковскими документами во время фактического невнесения подозреваемым 5,8 млрд. гривен в кассу банка. Также о завладении более 5,3 млрд гривен, которые в дальнейшем были легализованы.

Часть безосновательно зачисленных на личные счета олигарха денег была сформирована за счет кредитных средств подконтрольного банку. В частности, это более 2 млрд гривен.

Кроме этого, детективы доказали факт организации завладения Коломойским более 3,3 млрд гривен "УКРНЕФТЬ" и участников договоров о совместной инвестиционной деятельности. В ходе досудебного расследования установлено, что подозреваемый организовал завладение средствами акционерного общества путем заключения фиктивных договоров о работах, которые фактически не выполнялись.