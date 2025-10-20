UA

Курс долара Економіка Авто Tech

БЕБ запроваджує проєкт "Економічний щит", - Цивінський

Фото: директор БЕБ Олександр Цивінський (прес-служба)
Автор: Олександр Мороз

Бюро економічної безпеки України (БЕБ) оголосило про запуск нового проєкту під назвою "Економічний щит", спрямованого на посилення економічної стабільності та партнерства між державою і бізнесом.

Як повідомляє РБК-Україна, про це під час зустрічі з представниками бізнесу в Одесі повідомив директор БЕБ Олександр Цивінський.

"Наша мета - забезпечити рівні правила та справедливі умови ведення бізнесу для всіх, хто дотримується вимог законодавства. Це ключова запорука сталого розвитку підприємництва та довіри між бізнесом і державою", - зазначив Цивінський.

За словами директора Бюро, "Економічний щит" стане відправною точкою для побудови системи, у якій підприємці відчуватимуть не тиск, а реальне партнерство з державними інституціями.

Індекс економічної безпеки регіонів

Олександр Цивінський також наголосив, що одним із ключових елементів нової філософії БЕБ стане визначення індексу економічної безпеки для кожної області України.

 

У межах цього підходу проєкт передбачає аналітичну оцінку ситуації в регіонах, визначення головних загроз економічній безпеці та оперативне реагування на виявлені проблеми.

Під час зустрічі обговорювалися подальші кроки взаємодії БЕБ із бізнесом у боротьбі з тіньовою економікою.

До заходу долучилися представники понад 40 найбільших підприємств Одещини, керівництво Одеської обласної військової адміністрації та представники громадського сектору.
 

Нагадаємо, Бюро економічної безпеки України (БЕБ) - центральний орган виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері протидії економічним злочинам і забезпечує економічну безпеку держави.

Читайте РБК-Україна в Google News
Бюро економічної безпеки