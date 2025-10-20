БЭБ вводит проект "Экономический щит", - Цивинский

"Наша цель - обеспечить равные правила и справедливые условия ведения бизнеса для всех, кто соблюдает требования законодательства. Это ключевой залог устойчивого развития предпринимательства и доверия между бизнесом и государством", - отметил Цивинский.

По словам директора Бюро, "Экономический щит" станет отправной точкой для построения системы, в которой предприниматели будут чувствовать не давление, а реальное партнерство с государственными институтами.

Индекс экономической безопасности регионов

Александр Цивинский также отметил, что одним из ключевых элементов новой философии БЭБ станет определение индекса экономической безопасности для каждой области Украины.

В рамках этого подхода проект предусматривает аналитическую оценку ситуации в регионах, определение главных угроз экономической безопасности и оперативное реагирование на выявленные проблемы.

Во время встречи обсуждались дальнейшие шаги взаимодействия БЭБ с бизнесом в борьбе с теневой экономикой.

К мероприятию присоединились представители более 40 крупнейших предприятий Одесской области, руководство Одесской областной военной администрации и представители общественного сектора.