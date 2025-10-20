БЭБ вводит проект "Экономический щит", - Цивинский

Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ) объявило о запуске нового проекта под названием "Экономический щит", направленного на усиление экономической стабильности и партнерства между государством и бизнесом.
Как сообщает РБК-Украина, об этом во время встречи с представителями бизнеса в Одессе сообщил директор БЭБ Александр Цивинский.
"Наша цель - обеспечить равные правила и справедливые условия ведения бизнеса для всех, кто соблюдает требования законодательства. Это ключевой залог устойчивого развития предпринимательства и доверия между бизнесом и государством", - отметил Цивинский.
По словам директора Бюро, "Экономический щит" станет отправной точкой для построения системы, в которой предприниматели будут чувствовать не давление, а реальное партнерство с государственными институтами.
Александр Цивинский также отметил, что одним из ключевых элементов новой философии БЭБ станет определение индекса экономической безопасности для каждой области Украины.
В рамках этого подхода проект предусматривает аналитическую оценку ситуации в регионах, определение главных угроз экономической безопасности и оперативное реагирование на выявленные проблемы.
Во время встречи обсуждались дальнейшие шаги взаимодействия БЭБ с бизнесом в борьбе с теневой экономикой.
К мероприятию присоединились представители более 40 крупнейших предприятий Одесской области, руководство Одесской областной военной администрации и представители общественного сектора.
Напомним, Бюро экономической безопасности Украины(БЭБ) - центральный орган исполнительной власти, который реализует государственную политику в сфере противодействия экономическим преступлениям и обеспечивает экономическую безопасность государства.