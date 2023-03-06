БЕБ проводить обшуки на тютюновій фабриці у Львівській області: що відомо

Як йдеться в повідомлені відомства, службові особи товариства підозрюються у виготовленні, зберіганні тютюнових виробів, що не оклеюються марками акцизного податку.

Разом з тим, на Винниківській тютюновій фабриці заявили, що детективи територіального управління БЕБ у Львівській області заблокували роботу фабрики. "Бюджет знову зазнає збитків. Але подробиці пізніше",- йдеться у коментарі компанії.

Там також нагадали, що 2 роки тому податкова міліція вже проводила масові обшуки з вилученням обладнання й техніки та блокувала реалізацію продукції по всій Україні й вилучала товару з усіх торговельних точок.

"Цікаво, що цього разу буде? І скільки це коштуватиме бюджету через зупинку фабрики? Бо 2 роки тому прямі збитки держави склали майже 2 млрд гривень, які бюджет не отримав через зупинку фабрики та блокування продажу готової легальної продукції - як це показало надалі розслідування", - додали в компанії.