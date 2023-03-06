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БЭБ проводит обыски на табачной фабрике во Львовской области: что известно

Фото: БЭБ проводит обыски на табачной фабрике во Львовской области (пресс-служба компании)
Автор: Сергей Новиков

Детективы Бюро экономической безопасности Украины совместно с детективами Территориального управления БЭБ во Львовской области проводят обыски на территории одной из табачных фабрик.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт БЭБ.

Как сообщается в сообщении ведомства, должностные лица общества подозреваются в изготовлении, хранении табачных изделий, не оклеиваемых марками акцизного налога.

Вместе с тем на Винниковской табачной фабрике заявили, что детективы территориального управления БЭБ во Львовской области заблокировали работу фабрики. "Бюджет снова терпит убытки. Но подробности позже",- говорится в комментарии компании.

Там также напомнили, что 2 года назад налоговая милиция уже проводила массовые обыски с изъятием оборудования и техники и блокировала реализацию продукции по всей Украине и изымала товар из всех торговых точек.

"Интересно, что в этот раз будет? И сколько это будет стоить бюджету из-за остановки фабрики? Потому что 2 года назад прямые убытки государства составили почти 2 млрд гривен, которые бюджет не получил из-за остановки фабрики и блокирования продаж готовой легальной продукции - как это показало в дальнейшем расследование", - добавили в компании.

Напомним, сегодня РБК-Украина также писало, что Служба безопасности и БЭБ продолжают расследование схемы бывшего менеджмента ПАО "Укрнафта" и ПАО "Укртатнафта". Изъяли топлива почти на 800 млн грн.

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Львовская областьБюро экономической безопасности