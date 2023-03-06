БЭБ проводит обыски на табачной фабрике во Львовской области: что известно

Как сообщается в сообщении ведомства, должностные лица общества подозреваются в изготовлении, хранении табачных изделий, не оклеиваемых марками акцизного налога.

Вместе с тем на Винниковской табачной фабрике заявили, что детективы территориального управления БЭБ во Львовской области заблокировали работу фабрики. "Бюджет снова терпит убытки. Но подробности позже",- говорится в комментарии компании.

Там также напомнили, что 2 года назад налоговая милиция уже проводила массовые обыски с изъятием оборудования и техники и блокировала реализацию продукции по всей Украине и изымала товар из всех торговых точек.

"Интересно, что в этот раз будет? И сколько это будет стоить бюджету из-за остановки фабрики? Потому что 2 года назад прямые убытки государства составили почти 2 млрд гривен, которые бюджет не получил из-за остановки фабрики и блокирования продаж готовой легальной продукции - как это показало в дальнейшем расследование", - добавили в компании.