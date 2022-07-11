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БЭБ проверяет игорный бизнес, связанный с Россией

Фото: директор БЭБ Вадим Мельник (РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Бюро экономической безопасности анализирует деятельность компаний в сфере азартных игр. В первую очередь тех, которые связаны с Россией.

Об этом рассказал директор БЭБ Вадим Мельник, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Бюро.

Отмечается, что БЭБ проверяет достоверность данных в документах, на основании которых выдавались лицензии операторам игорного бизнеса. Прежде всего это касается компаний, где бенефициарами или руководителями являются граждане РФ, либо аффилированные с ними.

Так, БЭБ направило запрос о получении копии лицензионных дел нескольких компаний в Комиссию по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ). Однако должностные лица КРАИЛа отказали в предоставлении копий документов ссылаясь на запреты, установленные соответствующим постановлением Кабмина.

Сейчас решается вопрос о получении копий лицензионных дел, в соответствии с требованиями Уголовного процессуального кодекса.

Также сообщается, что если после анализа материалов лицензионного дела компаний будут установлены факты представления в КРАИЛ недостоверных данных для получения лицензий, БЭБ будет инициировать вопрос о лишении их лицензий.

Напомним, в Украине конфисковали российских и белорусских активов на 30 млрд гривен.

Кроме этого, суд арестовал активы российского олигарха Михаила Фридмана на 53,4 млн гривен.

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Бюро экономической безопасностиРоссийская Федерация