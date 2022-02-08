БЭБ предъявило обвинения всем сетям АЗС, кроме заправок Коломойского

Бюро экономической безопасности (БЭБ) подозревает все ведущие сети АЗС страны - OKKO, WOG, Shell, SOCAR, KLO, AMIC - в уклонении от уплаты налогов и торговле фальсифицированным топливом. В перечень подозреваемых не попали только АЗС олигарха Игоря Коломойского, работающие под брендами "Укрнафта", ANP и "Авиас".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на определение Шевченковского районного суда Киева, обнародованное в Едином госреестре судебных решений 22 января 2022 года.

"В ходе досудебного расследования в уголовном преступлении установлено, что неустановленные лица с целью дальнейшего сбыта организовали производство с незаконного изготовления топлива, которое в дальнейшем реализуют юридическим и физическим лицам разных регионов Украины, а именно:

"Глуско Ритейл" (Glusco);

"Автобансервис" (KLO);

"Альянс Холдинг" (Shell);

"Амик Украина" (AMIC);

"ОККО-Бізнес Контракт" (ОККО);

"Сокар Енерджи Украина" (SOCAR);

"ВОГ Ритейл" (WOG)

используют в своей деятельности сети АЗС и нефтебазы, через которые реализуется неучтенное количество моторного бензина", - говорится в тексте судебного решения.

В перечне операторов АЗС нет ни одной компании, аффилированной со структурами олигарха Игоря Коломойского, которому принадлежит 20% (1650 АЗС) автозаправочных станций в стране.

В судебном документе упоминается только прекратившее еще в 2013 году работу юрлицо ЧАО "Авиас-Плюс", которое более чем 10 лет не имеет отношения к нефтяному бизнесу олигарха.

Также компанию "ОККО-Ритейл" (сеть АЗС ОККО) БЭБ обвинило в уклонении от уплаты налогов на сумму 379,6 млн грн налоговых. В судебном документе говорится, что работники ОККО уже были допрошены в рамках уголовного дела.

Этим судебным решениям продлен срок досудебного расследования по обвинению крупнейших сетей АЗС на 12 месяцев до января 2023 года.