ru ua
Вт, 08 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

БЕБ пред'явило звинувачення всім мережам АЗС, крім заправок Коломойського

Новость на русском →
Київ, Вівторок 08 лютого 2022 13:46
БЕБ пред'явило звинувачення всім мережам АЗС, крім заправок Коломойського Фото: "Укрнафта" (azs.ukrnafta.com)
Автор: Наталія Гурковська

Бюро економічної безпеки (БЕБ) підозрює всі провідні мережі АЗС країни - OKKO, WOG, Shell, SOCAR, KLO, AMIC - в ухиленні від сплати податків та торгівлі фальсифікованим паливом. До переліку підозрюваних не потрапили лише АЗС олігарха Ігоря Коломойського, які працюють під брендами "Укрнафта", ANP та "Авіас".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на ухвалу Шевченківського районного суду Києва, оприлюднену в Єдиному держреєстрі судових рішень 22 січня 2022 року.

"Під час досудового розслідування у кримінальному злочині встановлено, що невстановлені особи з метою подальшого збуту організували виробництво з незаконного виготовлення палива, яке надалі реалізують юридичним та фізичним особам різних регіонів України, а саме:

"Глуско Рітейл" (Glusco);
"Автобансервіс" (KLO);
"Альянс Холдинг" (Shell);
"Амік Україна" (AMIC);
"ОККО-Бізнес Контракт" (ОККО);
"Сокар Енерджі Україна" (SOCAR);
"ВІГ Рітейл" (WOG)
використовують у своїй діяльності мережі АЗС та нафтобази, через які реалізується неврахована кількість моторного бензину", - йдеться у тексті судового рішення.

У переліку операторів АЗС немає жодної компанії, афілійованої зі структурами олігарха Ігоря Коломойського, якому належить 20% (1650 АЗС) автозаправних станцій у країні.

У судовому документі згадується лише юрособа ПрАТ "Авіас-Плюс", що припинила роботу ще в 2013 році, яка більш ніж 10 років не має відношення до нафтового бізнесу олігарха.

Також компанію "ОККО-Рітейл" (мережа АЗС ОККО) БЕБ звинуватило в ухиленні від сплати податків на суму 379,6 млн грн податкових. У судовому документі йдеться, що працівників ОККО вже було допитано в рамках кримінальної справи.

Цим судовим рішенням продовжено термін досудового розслідування за звинуваченням найбільших мереж АЗС на 12 місяців до січня 2023 року.

Нагадаємо, у січні-лютому БЕБ разом із СБУ організували обшуки майже всіх металургійних підприємств країни, крім гірничо-збагачувальних комбінатів та заводів Ігоря Коломойського. Перед цим, під час ухвалення закону №5600, яким підвищили податки для українців та бізнесу, депутати скасували підвищення ренти на марганцеву руду, яку в країні монопольно видобувають підприємства Коломойського.

Читайте РБК-Україна в Google News
Податки Ігор Коломойский Укрнафта
NEWS
Зеленський обіцяє смартфони всім вакцинованим пенсіонерам
Зеленський обіцяє смартфони всім вакцинованим пенсіонерам
DAILY
Вечірка з наслідками. Британському прем'єру Джонсону загрожує відставка
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Вечірка з наслідками. Британському прем'єру Джонсону загрожує відставка