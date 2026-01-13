BBC вимагає відхилення позову Трампа на 10 мільярдів доларів

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC .

Британський мовник стверджує, що суд Флориди не має "персональної юрисдикції" над ним, місце проведення судового засідання є "неналежним", а американський лідер "не зміг обґрунтувати свої претензії".

BBC також наголошує, що Трамп не довів завдання йому фактичної шкоди, повідомивши при цьому, що його було переобрано після виходу фільму, і у Флориді він здобув переважну більшість голосів. Президент США також стверджує, що "Panorama" транслювали на Britbox, що, за словами компанії, "є неправдою".

Крім того, BBC повідомила, що американський лідер "не може правдоподібно стверджувати, що документальний фільм був опублікований зі справжнім злим умислом".

Про що BBC просить суд

У судових документах, поданих у понеділок, 12 січня, британський мовник попросив суд призупинити всі інші процедури з розкриття доказів до ухвалення рішення за клопотанням про відхилення позову. Йдеться про досудовий процес обміну інформацією та доказами між сторонами.

Раніше BBC перепросила в американського лідера за редагування, проте відхилила його вимоги щодо компенсації та не погодилася з наявністю підстав для позову про наклеп. Компанія також заявляє, що фільм "Panorama" не транслювався в США та не дискредитував Трампа.