BBC требует отклонения иска Трампа на 10 миллиардов долларов

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC .

Британский вещатель утверждает, что суд Флориды не имеет "персональной юрисдикции" над ним, место проведения судебного заседания является "ненадлежащим", а американский лидер "не смог обосновать свои претензии".

BBC также отмечает, что Трамп не доказал нанесение ему фактического ущерба, сообщив при этом, что он был переизбран после выхода фильма и во Флориде получил подавляющее большинство голосов. Президент США также утверждает, что "Panorama" транслировали на Britbox, что, по словам компании, "является неправдой".

Кроме того, BBC сообщила, что американский лидер "не может правдоподобно утверждать, что документальный фильм был опубликован с настоящим злым умыслом".

О чем BBC просит суд

В судебных документах, поданных в понедельник, 12 января, британский вещатель попросил суд приостановить все другие процедуры по раскрытию доказательств до принятия решения по ходатайству об отклонении иска. Речь идет о досудебном процессе обмена информацией и доказательствами между сторонами.

Ранее BBC извинилась перед американским лидером за редактирование, однако отклонила его требования о компенсации и не согласилась с наличием оснований для иска о клевете. Компания также заявляет, что фильм "Panorama" не транслировался в США и не дискредитировал Трампа.