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BBC знову "помилилося". Агентство позначило міста Криму російськими

Неділя 24 січня 2021 14:10
BBC знову "помилилося". Агентство позначило міста Криму російськими
Фото: на в'їзді в окупований Крим (non.fm)
Автор: РБК-Україна

Інформаційне агентство BBC опублікувало інтерактивну карту, де були вказані міста, в яких проходили акції на підтримку російського опозиціонера Олексія Навального. Включивши до списку російських міст Сімферополь та Севастополь.

Про це повідомив спікер Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко в Twitter.

Видання зазначило, що Російська Федерація анексувала Крим і Севастополь у 2014 році.

У свою чергу Ніколенко заявив, що Севастополь і Сімферополь ніколи не були містами Росії, а Крим не анексований, а окупований.

"BBC Russian, не просувайте помилкові російські наративи. Севастополь і Сімферополь ніколи не були містами Росії. Крим не анексований, а окупований. Міжнародне право має значення", - написав він.

Відзначимо, що подібна ситуація виникла не вперше. І неодноразово в агентстві називали помилкою згадка місто Криму російськими. Однак цього разу реакції не надійшло.

Нагадаємо, раніше газета Le Monde опублікувала карту поширення коронавірусу у світ, де позначила окупований Крим як територію Росії.

Крім того, американська газета The New York Times розмістила карту з "російським" Кримом, з-за чого посольство України в Сполучених Штатах зверталася з вимогою виправити публікацію.

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Новини України Суспільство Російська ФедераціяКримБританська мовна корпорація BBC ("Бі-Бі-Сі")

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