BBC News World опублікувала карту з "неукраїнським" Кримом

Фото: таблиця на в'їзді в анексувати Крим (non.fm)

Редакція BBC News World в матеріалі про авіакатастрофу АН-26 під Харковом увечері 25 вересня опублікувала карту України. Півострів Крим на карті не позначений українською територією.

Про це свідчить зображення на сайті BBC News.

У той же час посольство України в Великобританії звернулося до редакції, висловивши надію, що ця помилка буде виправлена ​​в найкоротші терміни.

"BBC World, важко повірити своїм очам. Сподіваємося, це була звичайна помилка, яка буде виправлена ​​в найкоротші терміни #CrimeaIsUkraine", - йдеться в повідомленні.

Незабаром на сайті BBC World замінили головне фото на знімок з місця аварії літака, а карту опублікували внизу матеріалу, майже повністю обрізавши Крим. Однак там все одно видно, що півострів не позначений одним кольором з українськими територіями.

Фото: скріншот з сайту BBC News World

Раніше французька газета Le Monde опублікувала карту з "російським" Кримом.

РБК-Україна також писало, що в квітні американська газета The New York Times розмістила карту з "російським" Кримом.