BBC News отреагировало на фейковое видео об обстреле Краматорска со своим логотипом

Фото: BBC News отреагировало на фейковое видео об обстреле вокзала в Краматорске (GettyImages)

В интернете распространяется видео с логотипом BBC News, в котором Украину обвиняют в ракетном обстреле железнодорожного вокзала в Краматорске. В издании отметили, что ролик фейковый и над его удалением уже работают.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление издания в Twitter.

Как отметили в BBC News, изданию известно о фейковом видео об обстреле Краматорска. В агентстве добавили, что уже предпринимают меры по удалению ролика из интернета. "Мы призываем не делиться этим (фейковым видео - ред.) и проверять истории на сайте BBC News", - уточнили в издании.