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BBC News отреагировало на фейковое видео об обстреле Краматорска со своим логотипом

Новина українською →
Лондон, Среда 13 апреля 2022 17:41
BBC News отреагировало на фейковое видео об обстреле Краматорска со своим логотипом Фото: BBC News отреагировало на фейковое видео об обстреле вокзала в Краматорске (GettyImages)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В интернете распространяется видео с логотипом BBC News, в котором Украину обвиняют в ракетном обстреле железнодорожного вокзала в Краматорске. В издании отметили, что ролик фейковый и над его удалением уже работают.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление издания в Twitter.

Как отметили в BBC News, изданию известно о фейковом видео об обстреле Краматорска. В агентстве добавили, что уже предпринимают меры по удалению ролика из интернета.

"Мы призываем не делиться этим (фейковым видео - ред.) и проверять истории на сайте BBC News", - уточнили в издании.

Напомним, 8 апреля российские оккупанты нанесли ракетный удар по вокзалу Краматорска. В момент удара там находилось около 4 тысяч человек. В результате обстрела погибли 57 мирных жителей, еще более 100 получили ранения.

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