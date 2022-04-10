Ракетный удар по Краматорску: в ОВА назвали количество жертв

В результате ракетного удара по вокзалу в Краматорске, по состоянию на сейчас известно о 57 погибших гражданских. Более ста человек получили ранения.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова начальник Донецкой областной военной администрации Павла Кириленко.

" По состоянию на сейчас 57 погибших, 109 раненых. Легкораненых отпустили домой, а тяжелые уже в безопасных регионах", - заявил Кириленко. Также председатель Донецкой ОВА отметил, что правоохранители уже собрали все доказательства, подтверждающие военное преступление со стороны оккупантов против гражданского населения и развенчивают все фейки России.