Ракетный удар по Краматорску: в ОВА назвали количество жертв
В результате ракетного удара по вокзалу в Краматорске, по состоянию на сейчас известно о 57 погибших гражданских. Более ста человек получили ранения.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова начальник Донецкой областной военной администрации Павла Кириленко.
"По состоянию на сейчас 57 погибших, 109 раненых. Легкораненых отпустили домой, а тяжелые уже в безопасных регионах", - заявил Кириленко.
Также председатель Донецкой ОВА отметил, что правоохранители уже собрали все доказательства, подтверждающие военное преступление со стороны оккупантов против гражданского населения и развенчивают все фейки России.
Ранее мы сообщали, что российские оккупанты атаковали железнодорожный вокзал в Краматорске утром 8 апреля. Изначально сообщалось о 30 погибших, однако их количество стремительно росло.
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