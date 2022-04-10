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Ракетный удар по Краматорску: в ОВА назвали количество жертв

Новина українською →
Воскресенье 10 апреля 2022 19:50
Ракетный удар по Краматорску: в ОВА назвали количество жертв Фото: ракетный удар по Краматорску (фото facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Сергей Пышкин

В результате ракетного удара по вокзалу в Краматорске, по состоянию на сейчас известно о 57 погибших гражданских. Более ста человек получили ранения.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова начальник Донецкой областной военной администрации Павла Кириленко.

"По состоянию на сейчас 57 погибших, 109 раненых. Легкораненых отпустили домой, а тяжелые уже в безопасных регионах", - заявил Кириленко.

Также председатель Донецкой ОВА отметил, что правоохранители уже собрали все доказательства, подтверждающие военное преступление со стороны оккупантов против гражданского населения и развенчивают все фейки России.

Ранее мы сообщали, что российские оккупанты атаковали железнодорожный вокзал в Краматорске утром 8 апреля. Изначально сообщалось о 30 погибших, однако их количество стремительно росло.

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