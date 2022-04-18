Базу олимпийской подготовки и 10 домов сегодня уничтожили оккупанты в Луганской области

По его словам, в результате сегодняшних обстрелов больше всего пострадало Кременное. В поселке ночью загорелась спортивная база "Олимп", на которой тренировалась олимпийская сборная Украины. Пламя охватило около 2,4 тысячи квадратных метров и едва не перекинулось на хвойны лесной массив. Комплекс практически уничтожен.

Сегодня оккупанты также обстреливали Рубежное и Лисичанск. В результате удара разрушены несколько домов. Из-под завалов спасатели достали четырех человек. Один из них госпитализирован.

В Лисичанске разрушено здание областного управления патрульной полиции. Шесть инспекторов получили контузии. Их отправили в больницу.

Фото: последствия вражеских обстрелов в Луганской области (t.me/luhanskaVTSA)