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Базу олимпийской подготовки и 10 домов сегодня уничтожили оккупанты в Луганской области

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Луганск, Понедельник 18 апреля 2022 19:51
Базу олимпийской подготовки и 10 домов сегодня уничтожили оккупанты в Луганской области Фото: последствия вражеских обстрелов в Луганской области (t.me/luhanskaVTSA)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Российские оккупанты сегодня уничтожили базу олимпийской подготовки и 10 домов мирных жителей в Луганской области. В Рубежно и Лисичанске из-под завалов достали четырех пострадавших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской ОВА Сергея Гайдая.

По его словам, в результате сегодняшних обстрелов больше всего пострадало Кременное. В поселке ночью загорелась спортивная база "Олимп", на которой тренировалась олимпийская сборная Украины. Пламя охватило около 2,4 тысячи квадратных метров и едва не перекинулось на хвойны лесной массив. Комплекс практически уничтожен.

Сегодня оккупанты также обстреливали Рубежное и Лисичанск. В результате удара разрушены несколько домов. Из-под завалов спасатели достали четырех человек. Один из них госпитализирован.

В Лисичанске разрушено здание областного управления патрульной полиции. Шесть инспекторов получили контузии. Их отправили в больницу.

Фото: последствия вражеских обстрелов в Луганской области (t.me/luhanskaVTSA)

Напомним, сегодня в Кременном оккупанты расстреляли автомобиль с гражданскими. Погибли четыре человека, еще один получил ранения.

Отметим, оккупанты сегодня вошли в Кременное, на улицах города идут бои.

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